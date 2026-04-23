１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場し、話題となったいーたろの近影が話題となった。現在はＤＪなどの活動を行っており、ＢＤ出場当時と同じ金髪ながらグッと大人びた姿に。コメント欄などでは「激カワ！！」、「最上級に可愛すぎてビックリした」、「惚れてまう」、「なんか凄く小悪魔な感じに」、「マジ！？」との声が上がっていた。いーたろは“令和のお騒がせＴ