東京マラソンマラソン日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が、日本のレベルアップを熱望して厳しい一言を発した。1日、東京マラソン（東京都庁〜東京駅前・行幸通り）に出場し、2時間5分59秒でゴール。昨年12月に日本記録（2時間4分55秒）を出してから3か月足らずのレースで強さを見せつけるとともに、「日本人トップとか言っているようでは、まだまだ」と世界と戦う厳しさを口にした。前日本記録（2時間4分56秒）保持者の鈴木