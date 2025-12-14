働く女性の意識や環境は、この20年でどのように変化したのでしょうか。株式会社キャリアデザインセンター（東京都港区）が運営する女性の転職に特化した転職サイト『女の転職type』による「働く意識」に関する調査によると、職場で「性別による格差がある」と感じた人は、20年前から約20％増加していることがわかりました。【グラフ】「職場での性別格差の具体的な内容」を見る調査は、同サイト会員の20〜50代の働く女性306人を対