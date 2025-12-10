東京・渋谷区で、コンビニや飲食店などの事業者に対してゴミ箱の設置を義務付け、違反した場合、5万円以下の罰金を科す条例が成立しました。条例はきょうの午後1時すぎ、渋谷区議会で採択され、成立しました。この条例は、ゴミのポイ捨て問題への対策としてコンビニやカフェなどの事業者に対してゴミ箱の設置を義務付け、設置しない場合は、勧告や店名の公表を行い、従わない場合、最大で過料5万円が科されることになります。また