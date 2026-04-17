ヤンキースの「退場王」アーロン・ブーン監督が今季初退場を食らった。１６日（日本時間１７日）、４―１１で敗れた本拠地エンゼルス戦で８回のボーク判定に抗議した指揮官が、ウィル・リトル球審から今季初退場を宣告された。地元「ニューヨークポスト」紙は「ＡＢＳ導入でブーン監督が退場処分を受ける理由はなくなったと思っていた人は考えを改めた方がいい」と書き出すと、ブーン監督の退場劇を詳報した。試合後、指揮