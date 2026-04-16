4月16日までに、タレント・辻希美のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』が更新された。朝食を準備する際の様子が公開されたが、動画内の辻の発言をめぐって波紋が広がっている。今回は、「【キッチンが使えない】スタジオリビングで朝食準備朝からカラオケに行く息子が気になる朝」と題した動画がアップされた。現在、リビングが工事中でキッチンが使えないという辻の家では、臨時で、別室で朝食を調理しているという。しか