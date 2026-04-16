イタリア料理のファミリーレストランチェーン「サイゼリヤ」が、期間限定・地域限定で「チェリーソース」のデザートを販売中です。SNS上では「まじおいしい！」「サイゼ最強のデザート」と話題になっています。【画像】やば…ビジュアルも最強！コチラがサイゼリヤ「チェリーソース」デザートです！おいしそう！！（5枚）「チェリーソース」デザートに絶賛の声「チェリーソース」のデザートは、甘酸っぱいチェリーソースの味