今回は、音信不通になった夫の単身赴任先に行った結果についてのエピソードを紹介します。LINEも電話も連絡がつかず…「夫が3か月前に単身赴任になりましたが、夫はあまり連絡をしてきません。ただ忙しいから仕方ないかなと思っていたんです。そんなある日、夫と音信不通になりました。LINEも電話も連絡がつかず、夫の職場に電話しても『体調不良で休んでいる』とのこと。そこで心配になった私は、夫の単身赴任先に行ってみること