俳優の鈴木福（21）が16日、自身のXを更新。あのとともにW主演を務めるテレビ東京のドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）のオフショットに反応した。【写真】「目覚めちゃったのかな」“女子トイレ”でブルマ姿を見せた笑顔の鈴木福ドラマの公式アカウントがあのと、体操着姿の鈴木のオフショットを公開。鈴木はこの投稿を引用し「なぜ僕はこんなにニコニコしているんだろう…女子の体操着×女子トイレ×春日…」とつづった。