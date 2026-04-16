１２日、広州粤劇（えつげき）芸術博物館で、中国南部の伝統的な戯曲を体験するベトナムの若者。（広州＝新華社記者／盧漢欣）【新華社北京4月16日】ベトナムの若者を対象とした訪中プログラム「紅色研修」の一環となる「初心を忘れない」研修キャンプが11〜18日、北京と広州で開かれている。ベトナム各界の青少年代表200人が参加している。革命史の見学などを含む同プログラムは中国各地で実施されており、2025年5月から26年3