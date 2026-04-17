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【ディズニーストア：SW関連コレクション】 4月17日～ 発売 トートバッグ6,600円/ フィギュア22,000円/ レガシーライトセーバー40,000円/ キャップ3,600円/ 半袖Tシャツ4,500円 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、5月4日の「スター・ウォーズの日」に向けた「スター・ウォーズ」関連コレクションとして、「STAR WA