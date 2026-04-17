米国の次世代ステルス戦略爆撃機B−21「レイダー」の飛行場面が初めて公開された。イランとの終戦交渉を控えた時点に軍事的メッセージを込めたのではという解釈が出ている。米軍事専門メディアのウォーゾーン（TWZ）によると、製作企業ノースロップ・グラマンは空中給油試験中のB−21の上面の写真を初めて公開した。これまで正面や地上の場面だけが制限的に公開されてきたが、飛行中の機体の上部や排気口を見せたのは今回が初めて