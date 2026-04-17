3月23日から取り沙汰されていた「京都小学6年生行方不明事件」。南丹市に住む安達結希くん（11）が姿を消してからちょうど3週間後、遺体として発見されたのは4月13日のことだ。「身元不明の子どもの遺体が発見され、翌14日には結希くんだと発表されました。遺体はあお向けで野ざらしの状態だったようです。刺し傷などの目立った外傷はなかったのですが、腐敗が進んでいました。司法解剖の結果、3月下旬に亡くなったとされています