京都・南丹市で小学6年生の安達結希くんが遺体で見つかった事件で、死体遺棄の疑いで、父親の安達優季容疑者（37）が逮捕されました。今後の刑事手続きはどうなるのか、再逮捕となる場合は捜査のポイントはどこにあるのか。元捜査1課長に聞きました。■5月5日までに…起訴に向け証拠集め藤井貴彦キャスター「死体遺棄の疑いで父親の優季容疑者が逮捕されました。全容解明に向けた今後の流れはどうなるのでしょうか？」小栗泉・日本