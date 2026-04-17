名古屋市内の宝くじ売り場から9億円を超える1等が出たことが分かりました。 【写真を見る】名古屋の宝くじ売り場で“9億円超”の当選！ 南区の｢イオンモール新瑞橋｣ 1等の当選確率は“約1000万分の1” 数字選択式の｢ロト7｣ みずほ銀行宝くじ部によりますと、4月10日に抽選があった数字選択式の宝くじ「ロト7」で、名古屋市南区にある「イオンモール新瑞橋」の売り場から1等の当選が出ました。 持ち越し分があったこ