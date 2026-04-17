4月7日、神奈川県川崎市のJFEスチール東日本製鉄所の敷地内で、巨大クレーンの解体工事中に錘（おもり）が落下。錘の上の重機で作業していた作業員5名が転落し、3人が死亡した。「5人は、クレーンの先に設置された、空中に張り出した400tの錘の上で、重機を使って内部のコンクリートを削る作業をおこなっていたそうです。事故から1週間となった4月15日、解体工事を発注したJFEスチールと工事を請け負った東亜建設工業が初めて会見