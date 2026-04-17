15日のシャーロット・ダグラス国際空港の様子を捉えた動画のスクリーンショット。アメリカン航空1197便が2台の車両の前で停止する様子が映っている/Charlotte Douglas International Airportワシントン（CNN）米ノースカロライナ州のシャーロット・ダグラス国際空港で15日、米アメリカン航空の旅客機が目前を横切ったトラックとの衝突を避けるため、急ブレーキを強いられた。航空無線サイト「ATC.com」によると、操縦士は「あの白