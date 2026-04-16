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【テニスの王子様 も～っと 学園祭の王子様 ♡-40 and more...】 7月30日 発売予定 価格： 通常版 7,700円 豪華版（合同学園祭運営委員長からのねぎらいエディション） 15,400円 CEROレーティング：B（12才以上対象） プレイ人数：1人 【テニスの王子様 ぎゅ～っと！ ドキドキサバイバル Tie break ♡ game】