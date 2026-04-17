アイドルグループ、アンジュルムの元メンバーで歌手、女優和田彩花（31）が17日、インスタグラムを更新。台湾で結婚したと発表した。「台湾で婚姻しました」と前置きした上で「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます」と報告。「こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描い