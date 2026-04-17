「FDR-AX45A」ブラック(左)、ブロンズブラウン(右) ソニーのデジタルビデオカメラ・ハンディカム唯一の現行モデルであった「FDR-AX45A」が生産完了となった。ソニー広報によれば「一分部材の調達が困難になったため」だという。ハンディカムの新たなモデルの開発については、「今後の製品開発計画についてはコメントしない」としている。 生産完了となったFDR-AX45Aは、2018年に発売された「FDR-AX45」の後継機