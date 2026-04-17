1974年に作家・なかえよしを、画家・上野紀子夫妻によって誕生したロングセラー絵本「ねずみくんのチョッキ」が、4月よりアニメとしてNHK Eテレにて放送されています。そんな「ねずみくんのチョッキ」、4月16日に公式Xが投稿した「アフレコ現場」が大きな話題になっています。「#ねずみくんのチョッキ」のアフレコ現場です🐭 pic.twitter.com/o9tnlPO93z- 「ねずみくんのチョッキ」アニメ公式 (@nezumikun_anime) April 16,