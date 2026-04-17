世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2026」（7月10日〜12日 幕張メッセ）の第2弾出演アーティストが発表された。今年は、さいたまスーパーアリーナの大規模改修工事に伴い会場を幕張メッセに移し、開催も例年より1ヶ月以上早い7月に開催される。【写真】その人も出るの！？『アニサマ2026』出演アーティストまとめ7月10日(金)の出演は、「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」要楽奈役、「カードファイト!! ヴァ