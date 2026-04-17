G20財務相・中央銀行総裁会議がアメリカ・ワシントンで開かれ、中東情勢による経済への影響と対応について、議論されました。片山財務相「ホルムズ海峡の航行の安全や、この地域のインフラの方が人道上の観点だけではなく、世界経済の安定に不可欠である」片山財務相はG20の会合でアジアへの金融支援を含め、日本が世界経済の安定に貢献していくことを説明したということです。一方、アメリカのベッセント財務長官は、イランへの金