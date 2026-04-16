ＴОＴОは、システムバスやユニットバスなどの新規受注を２０日から段階的に再開する方向で準備を進めていることを明らかにした。中東情勢の緊迫化で、製造に使う有機溶剤の調達が不安定になっているとして、１３日から受注を停止していた。有機溶剤は、石油由来のナフサを原料にしており、ユニットバスなどの製造で接着剤として使われる。同社は「通常対応に向けて社内の体制整備等を図り、一部部材の安定確保に向け全社を上