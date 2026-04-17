天皇皇后両陛下が主催する「春の園遊会」が4月17日、東京の赤坂御苑で催された。園遊会には、多数のアニメ作品で活躍する声優・野沢雅子氏も出席。天皇陛下からは「子どもの時にゲゲゲの鬼太郎を見ていました」と述べられた。【映像】野沢雅子氏にお言葉をかけられる天皇皇后両陛下園遊会には野球界から王貞治氏、ノーベル化学賞を受賞した京都大学の北川進氏、フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三