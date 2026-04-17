京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（ゆき）くん（11）が遺体で見つかった事件で、京都府警は16日、義父の安達優季（ゆうき）容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。逮捕前の任意聴取では「首を絞めて殺した」という趣旨の供述もしているという。＊＊＊【実際の写真】“取材禁止”の張り紙が！「結希くんの義父」が住む「立派すぎる日本家屋」血の繋がりのない義理の関係とはいえ、父親が事件に関わ