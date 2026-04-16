京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件で、府警が、死体遺棄容疑で逮捕した父親の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）のスマートフォンアプリから得られる移動情報などを解析し、遺体や遺留品の発見につなげていたことが捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、府警は安達容疑者のスマホのアプリを解析。結希君が行方不明になった３月２３日以降の移動情報に基づき、安達容疑