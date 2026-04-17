スーパーの駐車場を利用した際、「無断駐車なので罰金3万円を支払ってください」といった警告を受けるケースがあります。特に、買い物をせずに近くの店へ行った場合などに起こりがちです。しかし、このような請求には必ずしも支払う義務があるとは限りません。 本記事では、スーパーの駐車場での無断駐車の扱い、罰金請求の法的な位置づけ、そして実際に買い物をすれば問題ないのかといった