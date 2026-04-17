2024年6月、熊本市で酒を飲んで車をバックで走行させ女性2人をはねて死傷させたとして、危険運転致死傷などの罪に問われた松本岳被告の裁判で、最高裁は15日、松本被告の上告を棄却しました。 この裁判では、熊本地裁が懲役12年の判決を言い渡し、福岡高裁が松本被告の控訴を棄却していました。これにより、懲役12年の判決が確定します。