先週末には終結の可能性も高かったイラン情勢は、一転再び緊張感を増している。15日、米海軍はホルムズ海峡の逆封鎖を宣言、海峡は「イランの封鎖」と「米軍の逆封鎖」が重なる二重封鎖状態に突入した。 イランの頑強な抵抗にもかかわらずアメリカのトランプ大統領は強行な姿勢を崩してはいない。パキスタンのイスラマバードで行われた両国間の停戦協議は12日に実質決裂、状況を打開するべくホルムズ海峡の封鎖を決めたト