霊媒師の姉妹が山奥の洋館で恐怖に対峙するホラー映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が６月５日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁されている。霊媒師の愛里（穂志もえか）と、ガラスや鏡越しに姿を見せる霊体の姉・美玖（稲垣来泉）。霊による怪現象を解決するため、二人は山奥の洋館へとやってくる。洋館のオーナー・禎子（木村多江）によれば、柱時計が“０時５分”を指す時、誰もいないはずの部屋の