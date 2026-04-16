「人類史上最大のシャドウライブラリ」を自称するAnna's Archiveは、著作権で保護されているものも数多く含む世界中の文献や書籍を収集・公開しているほか、2025年12月にSpotifyから2億5600万曲のメタデータと8600万曲の音楽ファイルをスクレイピングしたことを発表していたり、2026年2月には楽曲そのもののデータの公開も開始していたりと、Spotifyのコンテンツを無断で収集・公開しています。これに対しSpotifyと大手レコード会