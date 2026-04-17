昨季まで巨人２軍監督を務め、現在は２軍公式戦に参加しているオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」を務める桑田真澄氏（５８）が、侍ジャパンＵ１２代表監督に就任することが１７日、分かった。ＮＰＢエンタープライズが発表した。８月９日から中国・杭州で行われる「第１２回ＢＦＡＵ１２アジア野球選手権」で指揮を執る桑田氏は「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって