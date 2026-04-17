日本マクドナルドは公式Xアカウントにて、次のコラボの画像を投稿した。 投稿されたのは、「刃牙」シリーズに登場する範馬刃牙と列海王に加え、徳川寒子役を演じた声優・野沢雅子さんをアニメ調にしたものと思われる人物の画像。 当該投稿には「バキ恋、はじまる続報を待てッッ！」のコメントがあり、続報については近日公開されるものと思われる。 バキ恋、はじまる 続報を待てッッ！ pic.