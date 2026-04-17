6月11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表の森保一監督（57）が17日、衆議院第二議員会館で開催された「サッカー外交推進議員連盟」「障がい者サッカーを応援する国会議員連盟」の合同総会に出席した。前日に日本代表コーチ就任が電撃発表された中村俊輔氏（47）の役割に言及。本番まで2カ月を切った段階で異例の抜てきをした意図を明かした。中村氏は攻撃担当の名波氏、守備担当の斉藤氏、長谷部氏、セットプレー担当の