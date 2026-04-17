松重豊（左）と香取慎吾（右上）、川原和久（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

松重豊が2代目探しに言及「孤独のグルメ」井之頭五郎役、有力候補者の実名

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松重豊が「孤独のグルメ」の2代目を探す意向を明かし注目されている
  • 香取慎吾や川原和久らが有力候補としてファンの間で話題とのこと
  • 松重は映画で監督も務めており、主演を譲ってもかかわる可能性があるとした
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