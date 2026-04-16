京都府南丹市の山林で市立園部小学6年生の安達結希君（11）が遺体で見つかった事件で、府警が死体遺棄容疑で逮捕した養父の安達優季容疑者（37）が結希君に対し暴力をふるっていた疑いが浮上した。府警もこの情報を把握しているとみられ、結希君死亡の経緯についても詳しく調べている。 【画像】「さわやかなサッカー少年だったが…」逮捕された養父・安達優季容疑者のサッカー部時代のユニフォーム姿、あどけ