今回は、見下していたママ友が、豪邸住まいだったエピソードを紹介します。「この人の家、お金ないのかな」と思っていたけど…「最近息子の幼稚園で知り合ったママは、いつも地味な服装や髪型、すっぴんでぱっとせず、『外見に気を使う余裕がないのかな』『この人の家、お金ないのかな』と思い、内心見下していました。そんなある日、そのママに『うちに遊びに来ない？』と誘われたんです。『どうせこじんまりした古いアパートに住