東京・品川区で去年10月、リニア中央新幹線のトンネル掘削工事の影響で道路が隆起し、工事が中断されていましたが、JR東海は、4月22日以降、準備ができ次第、掘削工事を再開すると発表しました。品川区西品川の交差点で車道が最大13センチ隆起した原因について、JR東海は、現場の地下80メートルでリニア中央新幹線のトンネルを掘り進めていたところ、機械の中にたまった土砂や空気が一気に漏れ、土と舗装を押し上げたと推定してい