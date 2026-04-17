100歳を越えて長生きする人は何が違うのか。医師の玉谷実智夫さんの書籍『医学的に正しい健康長寿365日』（自由国民社）より、ホルモンと長寿の関係について紹介する――。■寿命を延ばす効果のある「ホルモン」近年の研究で、寿命を延ばす効果があるホルモンが注目されています。それはアディポネクチンというホルモンです。100歳以上の人のアディポネクチンの血中濃度は、一般の人の2倍以上あることがわかっています。マウスを遺