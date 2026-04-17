『３つの大きな疑問』専門家の見立ては? 京都府南丹市で先月２３日から行方不明となっていた、小学生の安達結希（あだち・ゆき）さん（１１）。４月１３日に遺体で見つかり、１６日未明、息子である結希さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（３７）が逮捕されました。 【写真を見る】死体遺棄容疑で逮捕された父親・安達優季容疑者(37) 安達優季容疑者は先月２３日朝から今月１３日の夕方