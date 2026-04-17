１７日放送の「ひるおび」（ＴＢＳ系）で、京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件をめぐり、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（３７）の車が押収されたことを報じた。安達容疑者の車は黒のカローラだという。犯行動機など多くの謎が残るが、一連の事件で最大の謎だったのが点在して見つかった遺留品。先月２３日に安達さんが行方不明となり、同２９日に通学用のかばん、今月１２日に安