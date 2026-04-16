「サブスクの国」アメリカで、いま逆行現象が起きています。NetflixやSpotifyが当たり前になって久しいのに、独立系のビデオショップや中古DVD店に若者が通い始め、レコードを買いに行き、書店に人が戻ってきています。「デジタルネイティブ」のはずのGenZが、なぜかDVDのボックスセットを手に取っている。これは懐古趣味ではない。むしろ、かなり現代的な反応だ--ぼくはそう思っています。ぼくはシアトルのテック企業でPMとして働