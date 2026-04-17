オマーンのムサンダム州沖のホルムズ海峡を航行する船舶＝12日/Reuters（CNN）イラン学生通信（ISNA）は16日、イラン議会の委員会メンバーの発言として、ホルムズ海峡を通過する船舶の管理と規制を通じた収入は年間100億〜150億ドル（約1兆5900億〜2兆4000億円）に達する可能性があると報じた。この議員によれば、「ホルムズ海峡計画」の下、外国船はイラン国内の事務所か地域内のイランの銀行システムを通じて支払いを行えるよう