サンマルクカフェは、祇園辻利との期間限定コラボレーションメニューを含む、「濃密」をテーマにした4商品を4月24日(金)より発売する。ラインアップは『プレミアム濃密抹茶チョコクロ』『濃密抹茶パフェ』『濃密ピーチスムージー』『濃密ピーチティー』の全4種。【画像を見る】『プレミアム濃密抹茶チョコクロ』『濃密抹茶パフェ』『濃密ピーチスムージー』『濃密ピーチティー』の画像を見る毎年好評の「祇園辻利」とのコラボでは