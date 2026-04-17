最高気温が40度以上の日の呼び方について、気象庁は「酷暑日」に決定したと発表しました。現在、気象庁では最高気温が35度以上の日を「猛暑日」などと定めていますが、2018年以降40度以上となる日が毎年観測されていることなどをふまえて、アンケートなどを通して新しい名称を検討していました。アンケートでは47万票以上の回答が集まり、このうち20万票以上となった「酷暑日」に名称が決まりました。ほかにも「超猛暑日」に6万票