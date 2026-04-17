大規模モデル技術の進化が進む中、中国のインターネット大手による医療・健康分野での競争は、全面的に激しさを増しています。京東（JDドットコム）、阿里巴巴（アリババ）、百度（バイドゥ）などに続き、美団（Meituan）もAI医療に参入しました。4月14日、美団医薬健康は、AI家庭健康コンシェルジュなどのサービスを発表しました。ユーザーは、文字や画像で自身の症状を説明したり、特定の薬について質問したりすることで、美団の