新たな生活を歩み始めた親子の間に、いったい何があったのか……。【写真】ブルーシートで目隠し、南丹署に移送された義父・優季容疑者京都府南丹市の山林で、同市立園部小学校の安達結希さん（11）の遺体が見つかった事件。4月16日、父親の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。結希さん殺害も認める供述警察の取り調べに対して、優季容疑者は「私のやったことに間違いありません」と供述している。「捜査関