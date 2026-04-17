ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと木原龍一三浦璃来選手が自身のSNSで引退を発表したことを2026年4月17日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）が速報で流した。それを聞いた経済思想家の斎藤幸平さんは興奮しながら「びっくりしました。（金メダル獲得に）あの時感動して、今日重大発表というから、もしかしたら、えっ、結婚！とかそういう明るい話