ピッグス湾事件の式典で、キューバ国旗を手に支持者に語りかけるディアスカネル大統領/Norlys Perez/Reuters via CNN Newsourceキューバ・ハバナ（CNN）カリブ海の島国キューバの大統領は米国との戦争は望まないとしつつも、攻撃を受けた場合はキューバ国民が米軍を打ち負かすと断言した。軍服に身を包んだディアスカネル大統領は16日、米国が支援したピッグス湾への侵攻開始から65周年を記念する集会で、政府支持者の群衆に向けて